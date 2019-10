Sandra Milo seguita in diretta da Positanonews a Vico Equense col suo giovane amore e la poesia. La Milo è venuta qui in Penisola sorrentina per presentare il suo ultimo libro alla UBIK . Leggiadra, simpatica, con le sue amabili movenze, l’irresistibile filosofia di vita, hanno affascinato il suo pubblico, che da molti anni la sostiene e la affianca. Perché Sandra Milo dice ciò che pensa e ciò che spesso non riusciamo a dire, e lo fa con un atteggiamento leggero, un pensiero moderno, attuale, che segue solo il richiamo del cuore, con modi giovanili, in contrasto con qualche ruga che racconta tanto di lei e con risatine inconfondibili e disarmanti, caratteristiche che la rendono unica e le conferiscono quella sicurezza dettata dalla consapevolezza di essere amata. Musa di Federico Fellini, indimenticato regista, protagonista di 17 anni di amore totalizzante e clandestino, che l’ha diretta nei due suoi capolavori, “Giulietta degli spiriti” e “Otto e mezzo”, film che le hanno assicurato due Nastri d’Argento come attrice non protagonista, Sandra Milo ha recitato accanto ai grandi del cinema, Totò, Mastroianni, Fabrizi, Gassman, Tognazzi, De Filippo e Sordi. E poi la televisione, il teatro, una partecipazione all’Isola dei Famosi e da qualche tempo anche poetessa. Sandra Milo ha presentato la raccolta dei suoi versi inediti, “Il corpo e l’anima. Le mie poesie”, (Morellini Editore) ” Scrivo poesie da sempre soprattutto di notte, ma le buttavo via, le regalavo, le dimenticavo in qualche cassetto, poi un’amica mi ha invogliata a presentarle ad un dirigente della Mondadori che conosceva personalmente, che a sua volta mi ha indirizzata verso una casa editrice, loro consociata, alla quale sono piaciute e le ha successivamente pubblicate. Da lì è partita questa mia nuova avventura, una raccolta composta da 18 poesie che ho dedicato a persone che hanno fatto parte della mia vita, come Marina Ripa di Meana o Federico Fellini, a luoghi che amo o a personaggi frutto della mia fantasia ma che rappresentano attimi, emozioni, sensazioni che ho provato e ho trascritto.

Nel programma “Io e te”, attualmente in onda su Rai Uno le è stata affidata la posta del cuore, una rubrica che gestisce con passione ed entusiasmo. Come spiega il fatto che è così semplice e naturale parlare di amore e sentimenti con lei?

Ho un rapporto molto intenso con l’amore che ha dato un senso alla mia vita e l’ha riempita di significato. Ho un atteggiamento confidenziale con questo sentimento e quando parlo d’amore, lo faccio in modo universale, raccontando ciò che provo per gli uomini, per le piante, o anche per le cose insignificanti..