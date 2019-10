SANDRA MILO POETESSA ELEGANTE OSPITE A VICO EQUENSE PARLA DEL’AMORE PURO E DELLA VITA DI DONNA E DI ATTRICE

SANDRA MILO – Il Corpo e l’anima- Gigione Maresca

Nei versi di una donna da sempre sexi- symbol del cinema italiano, si scopre la luce di speranza per un mondo migliore. Una donna che si mette in gioco con la poesia e con le riflessioni mature che scaturiscono e nascono spontanee da una forte esperienza di vita, vissuta nel mondo dell’arte, in tv e al cinema. Le relazioni tra uomini e donne sono sempre in conflittto. Sandra Milo ci parla dell’essenza dell’amore. Intimità e bellezza si fondono nel ritmo di “liriche” che cantano l’amore puro senza barriere e condizionamenti costruiti su pregiudizi personali e sociali. Amore come spiritualità assoluta tra corpo e anima cercando se stessi nei sentimenti dell’altro.

La poesia di Sandra Milo riesce a raccontare le cose del mondo attraverso lo sguardo convinto dell’amore. I suoi versi sono atti di fede nei confronti di tutto ciò che vive ed esiste, leggendoli ritroviamo l’abbraccio materno ideale, quello che ama senza riserva e accoglie per vocazione.

Sandra Milo recupera la parola genuina risvegliando il piacere di un sentire puro. Ci ricorda che la bellezza sta nella cosa fragile da trattare con cura e merita sempre una mano gentile. Il suo fare poesia è un parlare alla gente con il garbo e il rispetto di chi riconosce nell’altro tutta la meraviglia dell’umano.

Biografia dell’autore Sandra Milo