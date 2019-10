Il San Vito Positano torna alla vittoria. Decide Marzochella su calcio di rigore

Dopo Un periodo no Il San Vito torna a vincere a Palomonte. 0-1 il risultato finale grazie al rigore trasformato da bomber Marzochella.

Primo tempo i ragazzi di Cuomo sentono molto il peso della gara e giocano contratti e il Palomonte cerca di approfittarne con alcune giocate in contropiede. Nel finale del primo tempo il San Vito inizia a liberarsi e trova due grandi occasioni, bravo il portiere ospite su Marzochella.

Nella ripresa il Palomonte entra in campo con determinazione e subito trova una buona occasione: tiro dal limite, bravo capitan Palumbo a difendere la rete.

Da qui in poi i giallorossi salgono in cattedra e su incursione di Calabrese trovano il rigore trasformato da Marzochella. Dopo il vantaggio gli ospiti sfiorano il raddoppio con Calabrese, bravo il capitano del Palomonte a salvare sulla linea a portiere battuto.

I padroni di casa cercano a testa bassa il pareggio e il San Vito in contropiede spreca. Intanto cresce il nervosismo e alla fine il Palomonte conta 7 ammoniti, un espulso, piu l’allontanamento dell’allenatore.

Ingenuitàa anche per il San Vito, in particolare Calabrese che al 75′ beccato dal pubblico risponde e viene espulso. Nel finale ancora altre occasioni, bravissimo il portiere ospite su Di Fraia a salvare la porta quasi miracolosamente.

Finisce 0-1, 3 punti importanti per i costieri per muovere la classifica e ritrovare fiducia. Buona gara del San Vito e un in bocca al lupo a Marzochella, uscito anzitempo dal terreno di gioco per infortunio.

Prossimo impegno per il San Vito in settimana per il ritorno di coppa Italia.