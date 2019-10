Il San Vito Positano perde a Pontecagnano. Momento difficile per i costieri

Sconfitta pesante per il San Vito Positano che perde 4-1 in trasferta contro Sporting Pontecagnano. Momento difficile per i ragazzi di mister Cuomo, sconfitti ancora con un risultato piuttosto largo ma che, a dire il vero, non rispecchia esattamente quello che si è visto in campo.

Primo tempo equilibrato, squadre guardinghe e poche occasioni da gol. Sul finire dei primi 45 minuti sono i padroni di casa a crederci di più e passano in vantaggio grazie alla rete di D’Andria.

Nella ripresa i costieri mettono in seria difficoltà il Pontecagnano e trovano meritatamente il pareggio con Calabrese. Il San Vito non si accontenta e preme sull’acceleratore per cercare la rete del vantaggio. Su un contropiede la squadra di casa guadagna un calcio di punizione dal limite da cui deriva il gol del vantaggio ancora con D’Andria.

I rossoneri non mollano, ma su un banale errore in ripartenza il Pontecagnano fa il 3-1 con D’Andria, autore di una tripletta.

Gli ospiti non gettano la spugna e sfiorano il gol che riaprirebbe il match con bomber Marzochella, il cui tiro si stampa sulla traversa.

Allo scadere la chiude Gagliardi che realizza il definitivo 4-1. Risultato pesante per i ragazzi di Cuomo, nonostante una buona prestazione.

Si comincia a pensare già alla prossima sfida. Sarà una settimana di riflessioni e lavoro intenso, sperando che anche la buona sorte ricominci a girare.