San Vito Positano, momento critico da superare. Questa è la settimana per rialzarsi

Dopo l’inizio di campionato in grande spolvero, il San Vito Positano ha inanellato una serie di 4 sconfitte di fila, intervallate dalla bella vittoria nel turno di coppa d’andata contro il Calpazio a Capaccio per 0-1.

Sicuramente si tratta di un momento critico per i ragazzi di Cuomo, anche se, va detto, in alcune sconfitte è pesato il fatto che molti calciatori, essendo giovani, hanno palesato difficoltà nella gestione di alcuni momenti della partita. Forse una maggiore esperienza in campo avrebbe portato qualche punto in più, ma in questo dovrà sicuramente lavorare mister Cuomo, puntando alla crescita anche in autostima di alcuni interpreti.

Questa sarà una settimana cruciale per i costieri, chiamati al doppio impegno: il primo domani nel ritorno di coppa con il Calpazio e poi sabato alle 15,30 contro Real Palomonte in trasferta.

In coppa i giallorossi partono forti dallo 0-1 dell’andata, ma vietato abbassare la guardia, soprattutto contro una squadra che in campionato sta facendo piuttosto bene. Poi sabato la difficile trasferta di Palomonte, che come il San Vito ha 6 punti in classifica.

I ragazzi stanno lavorando sodo affinché i risultati possano arrivare subito. Ecco perché quella che ormai è già cominciata la potremmo definire la “settimana della verità”.

In bocca al lupo a tutti i ragazzi del San Vito e allo staff, che con grande dedizione e passione lavorano per portare sempre più in alto i colori della squadra costiera.