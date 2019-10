San Vito Positano, ancora una sconfitta contro la Rocchese. Giallorossi a 2 volti e poco lucidi nella ripresa

Il San Vito Positano ritorna a giocare a Positano contro la Rocchese, ultima in classifica, e perde ancora. Risultato finale 1-2.

Giallorossi dai 2 volti: primi 45 minuti di buon calcio con un goal su rigore trasformato da bomber Marzochella, uno annulato molto dubbio e due occasioni sprecate. Poi l’arbitro annuncia un minuto di recupero e i padroni di casa subiscono goal su calcio d’angolo e si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Il secondo tempo entra in campo un’altra squadra: nervosa, timorosa e con le luci spente. Gli ospiti ne approfittano e al minuto 68 trovano la rete del vantaggio. Da li in poi un San Vito ancora più stordito cerca senza idee di trovare la rete del pareggio, rischiando di prendere il terzo goal. La partita finisce e per i giallorossi arriva un’altra sconfitta.

Il dilemma di mister Cuomo ora è capire se i suoi ragazzi sono quelli visti nel primo tempo o quelli della ripresa. Quasi inspiegabile come si possa verificare un cambiamento così radicale tra un tempo e l’altro. Solo le prossime gare evidentemente potranno schiarire le idee e gli eventuali dubbi dell’allenatore.