A San Tammaro, sabato 19 ottobre al via la IV edizione della manifestazione Cavalli e Cavalieri.

La Fondazione Real Sito di Carditello annuncia la IV edizione della manifestazione Cavalli e Cavalieri. L’appuntamento è per le ore 10 di sabato 19 ottobre all’interno della bella chiesa dell’Ascensione (1792, voluta da re Ferdinando IV) cuore del sito reale. Don Francesco Marotta officerà la Santa Messa, seguiranno i saluti del Presidente Luigi Nicolais con i quali sarà introdotto lo spettacolo equestre del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. L’esibizione equestre, tra le più suggestive e amate dal pubblico, si terrà dalle ore 11 nel prestigioso parterre esterno. Sulle note musicali della Fanfara, il 4° Reggimento rievocherà le eroiche pagine della storia dell’Arma, in un susseguirsi di rapide evoluzioni e di complessi intrecci, tratti dalle tradizionali figure del carosello storico.

L’esibizione conclusiva sarà affidata all’AEIC – Associazione Equitazione Italiana a Carditello, con la quale la Fondazione ha avviato dallo scorso anno un progetto in collaborazione per l’allevamento dei cavalli Persano presso il Real Sito di Carditello.

Real Sito di Carditello – Via Carditello, San Tammaro (CE)

E-mail: segreteria@fondazionecarditello.org | Tel. +39.3396861632

Sito: www.fondazionecarditello.org

a cura di Luigi De Rosa

(le foto nel post sono tratte dal web)