Salerno, sequestro di immobili ad un pluripregiudicato 42enne

Gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, nei giorni scorsi, in esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro dei beni finalizzato alla confisca, disposta dal Tribunale di Salerno a carico di Z.A., pluripregiudicato di anni 42, originario della provincia di Salerno, hanno proceduto al sequestro di vari beni immobili

a quest’ultimo intestati, del valore complessivo di euro 400.000, nonché un’autovettura ed una motocicletta, del valore complessivo di euro 45.000. Il provvedimento del Tribunale è stato adottato, su proposta del Questore di Salerno, in considerazione della pericolosità sociale del pregiudicato, già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza ed attualmente detenuto in carcere per reati in materia di stupefacenti e detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento. Il Tribunale, condividendo la proposta del Questore della misura patrimoniale, ha ritenuto effettiva la predisposizione del soggetto colpito dal provvedimento a commettere reati produttivi di redditi illeciti, tenuto conto del tenore di vita sproporzionato alla sua ridotta capacità reddituale.