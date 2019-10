SALERNO, SENZA BIDELLI NON SI VA IN BAGNO: LA CIRCOLARE DEL CALCEDONIA

In assenza dei bidelli, gli alunni non possono andare in bagno. Come riporta “Il Mattino”, è questa la circolare emessa dal Preside del comprensivo Calcedonia di Salerno Mirella Amato sulle modalità di utilizzo dei servizi igienici. La decisione è stata presa soprattutto sull’onda emotiva del tragico incidente di Milano, dove un alunno è morto precipitando dalla tromba delle scale della scuola elementare Pirelli.

“È una tutela per gli insegnanti dopo i gravi fatti di Milano” afferma la Preside Amato che poi aggiunge “ho agito nell’interesse primario della sicurezza degli allievi,tutelare l’incolumità degli studenti e non esporre a responsabilità i docenti“. Stando alle prime ricostruzioni, il bimbo morto a Milano si trovava da solo nei corridoi quando è precipitato dalle scale, una fatalità che la Preside del Calcedonia vuole evitare ad ogni costo.

“Si raccomanda il controllo preventivo e successivo dello stato dei servizi igienici – scrive inoltre la preside nella circolare – onde monitorare il grado di competenza civica degli alunni e correggere gli eventuali comportamenti inadeguati. Negli orari pomeridiani, si rispetteranno gli stessi turni, a cominciare dal rientro dalla mensa“. E ancora, i collaboratori scolastici in servizio ai piani si occuperanno “della pulizia successiva dei servizi igienici, con particolare attenzione ai pericoli di scivolamento sia nelle zone dei servizi stessi che antistanti“. “I docenti non possono essere esposti a ulteriore responsabilità“, conclude la preside.