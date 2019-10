Salerno. Sentenze pilotate: 7 arresti tra giudici tributari e imprenditori

Nuovi arresti nell’ambito sulla commissione tributaria di Salerno. Sono sette i destinatari della misura di custodia cautelare in carcere. Si tratta di giudici tributari, funzionari, commercialisti e imprenditori. Lo scorso 15 maggio l’operazione della Guardia di Finanza di Salerno, coordinata dalla Procura della Repubblica, aveva portato all’arresto di 14 persone. Oggi, grazie allo sviluppo delle indagini, altre 7 persone sono finite agli arresti con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Al centro delle nuove indagini, ulteriori 10 sentenze di secondo grado pronunciate dalla commissione tributaria regionale – sezione distaccata di Salerno, il cui iter procedimentale risulterebbe essere “pilotato” a favore dei ricorrenti in cambio di somme di denaro corrisposte a titolo corruttivo. Tra gli indagati arrestati c’è un professionista di Avellino che, dopo aver ricoperto per anni l’incarico di giudice tributario a Salerno, da settembre del 2018, fa parte del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Tra gli arrestati, inoltre, un giudice tributario non togato, un segretario della commissione tributaria provinciale, un produttore televisivo dell’avellinese, imprenditori e commercialisti.