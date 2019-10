Salerno. Scandalo a luci rosse al Comune; coinvolti due consiglieri, un assessore ed una vigilessa

Salerno. Scandalo a luci rosse al Comune che vedrebbe coinvolti due consiglieri, un assessore ed una vigilessa in servizio presso il comune di Salerno. Le persone coinvolte si sarebbero scambiati immagini, video e frasi hot tramite Whatsapp e, a quanto pare, ci sarebbero stati anche degli incontri sessuali “di gruppo”. La ragazza coinvolta in questa vicenda, stancatasi della situazione, ha deciso di rendere tutto pubblico postando su Facebook gli screenshot delle focose conversazioni. In un secondo momento, però, i post sono stati cancellati ma qualcuno aveva già provveduto a salvarli. La vicenda in queste ultime ore sta accendendo la curiosità morbosa dei salernitani nel cercare di capire chi siano le persone coinvolte, la cui identità al momento resta sconosciuta. Certo è, che se venissero fuori i nomi, ci sarebbero delle pesanti conseguenze per la loro immagine ed il loro ruolo pubblico.