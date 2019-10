Salerno, pregiudicato rapina un bar del centro: arrestato

Nel corso della prima mattinata di ieri, mercoledì 9 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti hanno tratto in arresto un uomo S.F., di anni 34, con precedenti di polizia, responsabile del reato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti intorno alle ore 06.00 per la segnalazione, giunta al numero unico d’emergenza 112, di una rapina consumata in un bar del centro storico. Giunti in emergenza sul luogo, ai poliziotti il gestore del bar forniva una dettagliata descrizione fisica di un avventore che, dopo aver consumato bevande al banco, gli si lanciava improvvisamente contro e spintonandolo apriva il cassetto della cassa e si impossessava della somma di euro cento ivi depositata, allontanandosi poi velocemente. Immediatamente gli agenti si ponevano alla ricerca dell’uomo e su via Roma, a poche decine di metri dal luogo dell’evento, notavano la presenza di un individuo corrispondente alla descrizione che frettolosamente si allontanava in direzione di piazza Cavour. Prontamente lo bloccavano per procedere alla sua identificazione ma l’uomo si opponeva spintonando gli operanti con il chiaro intento di sottrarsi al fermo. In seguito a perquisizione personale si rinveniva sulla sua persona, la somma di euro cento sottratta poco prima dalle casse del bar. Apparse evidenti le sue responsabilità per la rapina appena compiuta, gli agenti lo accompagnavano presso gli uffici della Questura e, dopo le formalità di rito, veniva condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.