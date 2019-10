Salerno, manutenzioni in autostrada: dal 7 ottobre chiuso lo svincolo per Napoli

Per circa due settimane non sarà possibile imboccare l’autostrada, in direzione Napoli, da Salerno. Dal prossimo 7 ottobre (la data, però, potrebbe slittare di qualche giorno), infatti, per l’intervento di manutenzione straordinaria in corrispondenza della galleria Castello, dal chilometro 51.568 al chilometro 51.060 della Salerno-Napoli, sarà chiusa l’intera carreggiata. E, dunque, non si potrà raggiungere Napoli da Salerno attraverso l’autostrada ma si dovranno trovare percorsi alternativi, per bypassare la chiusura dello svincolo. Che, è bene ricordarlo, resterà off limits solo in direzione Nord e non verso Sud. Un bel problema, comunque, visto che oltre agli automobilisti lo svincolo autostradale è utilizzato giornalmente da tantissimi camionisti che, attraverso le autostrade del mare, sbarcano a Salerno per raggiungere le varie destinazioni della Penisola. Proprio per questo motivo si potrebbero avere delle serie ripercussioni sul traffico veicolare, soprattutto in città e lungo l’arteria che collega Salerno a Vietri sul Mare. In questi giorni, difatti, in via eccezionale, la strada potrebbe dover sopportare un surplus di traffico, in quanto in molti, in particolar moto di Tir sbarcati al porto, potrebbero dirigersi verso Vietri, per prendere l’autostrada in direzione Napoli. E, alla stessa stregua, anche il centro città potrebbe subire le conseguenze nefaste della chiusura dello svincolo Nord autostradale.

fonte: “La Città di Salerno”