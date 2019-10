Salerno, la Polizia Postale incastra un informatico: agli arresti domiciliari

In data 3 ottobre 2019, la Sezione Financial Cybercrime della Polizia Postale di Salerno ha eseguito un’ordinanza cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno. Le indagini hanno consentito di individuare un abile truffatore informatico gravemente indiziato di aver rubato i codici bancari e l’identità digitale di diverse vittime. Attraverso tale sistema l’indagato, in poco tempo, si è appropriato di quasi 200 mila euro sottratti dai conti degli ignari truffati. L’uomo, un italiano di 66 anni, accedeva abusivamente all’interno dei sistemi di pagamento online delle vittime facendo partire dai loro conti ordini di pagamento mediante bollettini postali online. Gli ordini di pagamento originavano da account che l’indagato aveva aperto a nome di ulteriori ignari cittadini, vittime di furto di identità digitale.