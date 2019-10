SALERNO: FALLIMENTO TOTALE PER L’ASTA DELLE “TORRI GEMELLE” DELLA ZONA EST

“Azalea e Orchidea” non hanno riscosso alcun successo. L’asta delle “Torri Gemelle” della Zona est di Salerno è stata un fallimento totale

Da pochi giorni si è conclusa l’asta immobiliare che ha visto protagoniste le “Torri Gemelle” della Zona Est del Comune di Salerno. “Azalea e Orchidea” adesso resteranno due probabili edifici abbandonati a sé stessi.

A darne notizia è Il Mattino. A quanto pare l’Asta Giudiziaria per le due torri non ha riscosso alcun successo. Nessun compratore si è fatto avanti per l’acquisto del plesso residenziale.

Il prezzo iniziale dell’asta partiva da 17 milioni e 763.283 euro. Il centro residenziale “Salerno Est” rimarrà perciò incompiuto. Modernità e rivoluzione erano i principi su cui si basava il progetto che ha messo, già da qualche anno, le fondamenta per i 14 piani sui quali si erigono le due torri. “Azalea” e Orchidea” sono i due nomi attribuiti ai due edifici proprio per la loro particolare imponenza nel cuore della zona est di Salerno.

L’asta però era deserta e il progetto non ha avuto nessun acquirente disposto a spendere la cifra richiesta per tale plesso residenziale d’élite. Ai due edifici spettava solo una rifinitura degli appartamenti per completarne la costruzione e la messa in fitto di quest’ultimi.

Di Serafina Di Lascio Zerottonove