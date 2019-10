Salerno. Ex maestra si suicida, sola a 73 anni con i debiti

Salerno. Una vita dedicata agli altri. Alla sua famiglia, ai suoi studenti. Una vita di impegno e di lavoro e, quando arriva la pensione, nessuna gioia ma solo altra sofferenza. Altri problemi, un peso troppo grande per lei, M.E., 73 anni, che ieri mattina ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dal quinto piano della sua abitazione al Carmine affidando ad una lunga lettera destinata i suoi figli la propria sofferenza, legata a pressioni di natura economica. Un vero e proprio testamento morale nel quale l’insegnante in pensione racconta la sua sofferenza, le sue difficoltà di tutti i giorni. Spiega il suo imbarazzo nel non riuscire ad andare avanti. Una lettera «intima» in cui racconta di sé e dei pensieri che – specialmente negli ultimi giorni – le stavano affollando la mente. Una giornata bruttissima, quella di ieri per la città di Salerno. Il tempo uggioso e la pioggia hanno reso ancora più pesante il dolore di due famiglie. Un tonfo improvviso fa sobbalzare gli abitanti del Carmine alle 8.30. Le urla di una donna che trova il suo compagno impiccato in casa, lascia senza parole i residenti del centro soltanto poche ore dopo. All’origine di tutto, la sofferenza di due anime che ad un certo punto non hanno più sopportato il peso della vita. Un finale tragico che ha scosso le coscienze, soprattutto perché gli episodi sono avvenuti a poca distanza di tempo l’uno dall’altro. E che ha impressionato, oltre che per le modalità, anche per le motivazioni: una sofferenza interiore e pressioni economiche (nel solo caso dell’insegnante) che potrebbero appartenere alla quotidianità di tante altre persone ma che, per loro, è stato più forte dell’amore per la vita.

AL CARMINE

Quando i carabinieri del maggiore Castellani sono giunti in via Marino Paglia, zona semafori, si sono trovati dinanzi il corpo minuto di una donna riverso sul parabrezza di un’auto. L’automobilista era sotto choc. È stato lui il primo a raccontare quanto accaduto. Ha riferito che stava percorrendo quella strada, come tutte le mattine, quando ad un tratto si è visto piombare sull’auto il corpo della donna. L’insegnante, in pensione e vedova da tempo, si è lanciata dal suo balcone. Soltanto una volta entrati nel suo appartamento i militari dell’Arma hanno trovato conferma ai propri sospetti: la donna non era caduta accidentalmente ma si era lanciata coscientemente nel vuoto. Minuta e bassa di statura per scavalcare la ringhiera ha avuto bisogno di una sedia. E così ieri mattina, forse dopo una nottata insonne, ha preso la sedia, l’ha appoggiata alla ringhiera e ha deciso di lanciarsi giù. Su un mobile, ben in vista, una lettera lunga in cui spiegava il perché del suo gesto. Pressata dai debiti, non riusciva più ad andare avanti. Aveva deciso di sobbarcarsi di una serie di responsabilità economiche per aiutare i suoi figli ma con la sua pensione non riusciva più a tener fede agli impegni presi. La sua vita era diventata un continuo rincorrere pagamenti, rate, bollette, spese di casa. E così, sentendosi sola nell’affrontare questo calvario ha deciso di porre fine, tragicamente, alla sua esistenza. Su quanto accaduto, però, i carabinieri proseguono con gli accertamenti prima di chiudere definitivamente il fascicolo. Sotto choc non soltanto il quartiere che conosceva la donna, ma anche l’automobilista sul cui cofano si è schiantata. Per fortuna non ci sono stati altri feriti. I sanitari della Croce Bianca, immediatamente intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che accertare il decesso della donna, morta sul colpo.

IN CENTRO

Come un terribile refrain la storia si è ripetuta intorno alle 14.30. Questa volta dall’altra parte della città, in pieno centro. Ma la tragedia si è consumata tra le mure domestiche. Approfittando che era rimasto solo in casa, in quanto la sua compagna era uscita per delle commissioni, un uomo di 65 anni, si è tolto la vita impiccandosi con un foulard alla ringhiera di una scala interna dell’appartamento. L’uomo da tempo soffriva di un latente stato depressivo. Petronilla Carillo , Il mattino