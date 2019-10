Articolo di Maria Pia Daidone – “PANORAMA” e Giuseppe Panariello al CAI di Salerno.

CLUB ALPINO ITALIANO – SALERNO

Martedì 15 ottobre 2019, ore 20.

1 – Presentazione, in anteprima nazionale, della pubblicazione:

“PANORAMA dell’Arte Contemporanea in Italia 2019 – Radici e Nomadismi”,

a cura di Giorgio Di Genova, Enzo Le Pera, Maurizio Vitiello, Rubbettino Editore 2019;

2 – Presentazione, in anteprima nazionale, del videocatalogo:

“GIUSEPPE PANARIELLO – OPERE 1988 – 2019”, a cura di Maurizio Vitiello.

Martedì 15 ottobre 2019, alle ore 20, presso la sede CAI, a Via Porta di Mare, 26, a Salerno (089 25 27 88), nell’ambito degli incontri culturali del Club Alpino Italiano, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania, ci sarà la presentazione, in anteprima nazionale, della pubblicazione: “PANORAMA dell’Arte Contemporanea in Italia 2019 – Radici e Nomadismi”, a cura di Giorgio Di Genova, Enzo Le Pera, Maurizio Vitiello, Rubbettino Editore 2019, e seguirà la presentazione, in anteprima nazionale, del videocatalogo: “GIUSEPPE PANARIELLO – OPERE 1988 – 2019”, a cura di Maurizio Vitiello.

Presenta e modera Maurizio Vitiello, sociologo e critico d’arte.

Seguiranno interventi di Pino Cotarelli, giornalista pubblicista e critico teatrale, e di Carlo Spina, avvocato ed ecologista.

Da seguire, sicuramente.

Maria Pia Daidone