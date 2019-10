SALERNO ALLAGATO IL PALAZZO DI CITTA’

Disagi e danni, a Salerno, dopo la bomba d’acqua che ieri notte si è abbattuta sul territorio. Come annunciato dalla Protezione Civile, infatti, il maltempo ha improvvisamente investito il territorio, a partire dalla tarda serata di martedì, causando allagamenti e black out a Salerno città.

Il black out

In particolare, tra fulmini e scariche d’acqua, era stata danneggiata la cabina di trasformazione dell’Enel del Comune: Palazzo di città è stato chiuso al pubblico nelle prime ore di questa mattina, in quanto privo di corrente. Innumerevoli, anche i disagi ai locali della movida di via Roma che da ieri sono rimasti al buio.

Il ripristino

Grazie all’intenso lavoro dei tecnici, i servizi informatici e le linee telefoniche del Comune, poco prima delle 11, sono stati ripristinati e le due conferenze stampa in programma stamani non sono state annullate.