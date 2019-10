Salerno Abusi sessuali sulla figlia di 9 anni, il papà-orco rischia il processo

Rischia un processo per violenza sessuale. Questa l’accusa della procura mossa nei confronti di un uomo, con la figlia individuata come vittima, che all’epoca dei fatti aveva 9 anni. La richiesta di rinvio a giudizio del sostituto procuratore Viviana Vessa sarà vagliata nei primi mesi del nuovo anno, dal gip, in udienza preliminare. La persona indagata è un uomo di 46 anni, che avrebbe abusato – le indagini parlano di palpeggiamenti – della figlia, in un periodo compreso tra il 2017 e il 2018. Un periodo preciso, che corrispondeva ai momenti nei quali il padre aveva l’affidamento della minore, durante il periodo estivo e quello natalizio. Una serie di circostanze che la stessa bambina aveva poi, in una fase successiva dell’indagine, confermato in un incidente probatorio, chiesto e ottenuto dalla procura per cristallizzare le accuse nei confronti dell’indagato. La denuncia fu sporta dalla madre, a seguito di una segnalazione fatta però dal genitore di un’amica della piccola, che in lei aveva notato degli strani atteggiamenti.

NICOLA SORRENTINO IL MATTINO