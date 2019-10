SALERNO, 2 MILIONI DALLA REGIONE PER LUCI D’ARTISTA

La Giunta Comunale di Salerno ha approvato il progetto presentato da Ati Iren Smart Solutions, finanziato dalla Regione Campania per oltre 2 milioni

Come riporta “Il Mattino”, la Giunta Comunale di Salerno ha approvato il progetto presentato da Ati Iren Smart Solutions, subentrata per effetto della scissione del ramo d’azienda Iren Energia, di importo pari a 2 milioni 852 mila euro. Per effetto del ribasso del 10%, l’importo diventa di 2 milioni e 567 mila euro.

La spesa è finanziata per 2 milioni e 250 mila euro dalla Regione Campania e per il resto dal Comune. Nel frattempo la Giunta Comunale del Sindaco Napoli ha deciso di affidare a Salerno Pulita il servizio di igiene nel centro storico della città in vista di Luci d’Artista, dopo le frasi del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla città non pulita.