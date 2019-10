Salernitana verso Venezia, nessuna novità in attacco: Ventura sceglie Gianetti, Jallow pronto a pungere dalla panchina

Ancora qualche ora per sciogliere gli ultimi dubbi ma Gian Piero Ventura ha le idee chiare sull’undici da mandare in campo domani pomeriggio a Venezia. Un po’ perché lo stop di Cicerelli lascia meno scelte del solito, un po’ perché l’esperienza ha il suo peso. E per questo motivo Lamin Jallow, salvo sorprese, partirà dalla panchina.

Al “Penzo” la coppia d’attacco dovrebbe essere formata nuovamente da Djuric e Giannetti, quattro gol in due considerando anche la Coppa Italia. Jallow nelle scorse ore aveva provato a convincere Ventura che lo aveva anche provato al fianco del bosniaco. La scelta del tecnico ligure però dovrebbe ricadere nuovamente sull’ex Cagliari; la voglia di Jallow – di rientro dall’infortunio – potrebbe però tornare utile a partita in corso.