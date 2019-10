Sabrina Santamaria campionessa di tennis ancora Vip a Positano, ma gli alberghi di lusso chiudono Basta farsi una elementare ricerca su instagram e si trovano i tanti Vip che soggiornano nella perla della Costiera amalfitana. La Santamaria si trova a Positano insieme al fidanzato Niklan Sivén, all’hotel “Le Sirenuse”.

Ora, nonostante il tempo straordinario, e le richieste di Vip che vorrebbero venire anche d’inverno nella cittadina della Costa d’ Amalfi, Positano non avrà più un solo albergo di lusso aperto , eppure è il paese che ne ha più di tutti in Campania e forse in Italia, per numero di abitanti sicuramente. Certo bisogna dare onore e merito al Sirenuse, ultimo a chiudere fra i grandi alberghi, e forse i tempi sono cambiati, ma peccato non offrire questa opportunità a chi vuole un cinque stelle come standard, anche se Positano ha una eccellenza straordinaria , ogni albergo qui è un gioiello e ci sono anche strutture ricettive straordinarie.

Chi è la nostra campionessa? Lo dice il web , in particolare più affidabile wikipedia . Sabrina Ashley Vida Santamaria (Los Angeles, 24 febbraio 1993) è una tennista statunitense. Proviene da una famiglia con ascendenze panamensi e filippine. Nel 2015 si è laureata in Relazioni Internazionali presso l’University of Southern California.

Carriera

Sabrina Santamaria si è aggiudicata 2 titoli in singolare e 11 titoli in doppio nel circuito ITF. Nel 2013 ha vinto l’argento alle Universiadi: in finale è stata battuta da Sachie Ishizu. La tennista statunitense non figurava tra le teste di serie.

Il 20 giugno 2016 si è issata alla posizione 384 nel ranking WTA in singolare. Nel 2018 ha raggiunto la prima finale WTA della carriera in doppio insieme a Kaitlyn Christian, all’Abierto Mexicano Telcel di Acapulco. Dopo questo risultato è salita alla posizione 99 nel ranking in doppio.