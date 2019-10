SABATO SPORT IL CALCIO RITORNA IN CAMPO CON LE BIG

Rassegna stampa – Approfondimenti di Gigi Maresca – Fonte Sky Sport Live

NAPOLI-VERONA, ore 18

Napoli, un cantiere aperto e sono probabili novità inattese per scelte coraggiose di Ancelotti. Due esterni di caratura tecnica ai fianchi di Milik.



Contro il Verona Koulibaly tornerà a guidare la difesa azzurra in coppia, molto probabilmente, con Manolas dato che Maksimovic al momento non rappresenta un’opzione percorribile a meno che il suo stato di salute non migliori in maniera importante. A sinistra ci sarà Ghoulam ma è rientrato in gruppo il recuperato Mario Rui. Lozano non verrà rischiato visto il suo stato di forma non perfetto e dovrebbe tornare a regime per la Champions. Ancelotti far sicuramente scelte mirate per poter giocare mercoledì con uomini freschi in Austria e potrebbe anche sorprendere a livello di formazione. Per ora però le novità riguardano Younes e Milik che rappresentano la coppia d’attacco più probabile in vista di sabato …

PREVISIONI

Napoli (4-4-2) probabile formazione: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Malcuit, Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Milik, Younes.

FORMAZIONE UFFICIALE

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Insigne; Milik, Younes. A disp. Ospina, Karnezis, Luperto, Tonelli, Ghoulam, Mario Rui, Elmas, Zielinski, Gaetano, Mertens, Llorente

Verona, si ferma Pazzini ma torna Di Carmine ex gialloblù stabiese qualche stagione fa conosciuto in penisola sorrentina.

Buona parte del Verona visto nelle ultime uscite non dovrebbe cambiare. In difesa Dawidowicz spera in una maglia da titolare ma al momento il suo ‘meteo’ dice panchina. Veloso e Amrabat paiono davvero insostituibili mentre più aperto il discorso in attacco. Detto che Pazzini si è fermato in allenamento, Di Carmine ha invece superato il trauma cranico e va verso una maglia da titolare ma c’è da battere la concorrenza di Zielinski. Dietro la punta è bagarre: ci sono Zaccagni, Pessina, Verre e Salcedo in corsa per due maglie.

Verona (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

Le ultimissime sulle probabili di Napoli Verona

JUVENTUS-BOLOGNA, ore 20:45

Juventus, Danilo torna. Bernardeschi favorito

Maurizio Sarri, pian piano, sta ritrovando giocatori e, di conseguenza, scelte da poter fare con formazioni e sistemi da variare. Danilo è tornato in gruppo, Ramsey è nell’elenco dei convocati. Ancora indisponibili, ma sulla via del rientro, De Sciglio e Douglas Costa che hanno continuato i rispettivi programmi. Danilo è pronto a tornare anche se Cuadrado resta in vantaggio. Sarri vorrebbe recuperare tutti per la Champions. Pjanic ha avuto un giorno in più di permesso. Scatta l’ora di Bentancur? Difficile. Più probabile l’impiego di Buffon. Bernardeschi è in ottima forma e va verso una maglia da titolare.

Juventus (4-3-1-2) probabile formazione: Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

Bologna, assenti Medel e Tomiyasu. Dijks ancora ko

Lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Questo il responso degli esami a cui è stato sottoposto Tomiyasu dopo essersi fatto male con il suo Giappone. Il terzino destro dovrà stare a riposo per almeno un mese. Sulla destra quindi possibile maglia da titolare per Mbaye. Medel è contemporaneamente squalificato e infortunato. Al suo posto potrebbe spuntarla uno tra Schouten e Svanberg. In attacco c’è Destro ai box e Palacio probabile titolare. Assente anche Dijks, come da comunicato ufficiale, al suo posto Krejci

Bologna (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.