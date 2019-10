RUBRICA SU CALCIO NAPOLI RIFLESSIONI TECNICHE DEGLI ADDETTI AI LAVORI

ZDENĚK ZEMAN, HA PARLATO A RADIO KISS KISS NAPOLI DELLA SITUAZIONE DI INSIGNE AL NAPOLI

FUORI FORMA MA UNICO INTERPRETE PER UNO SCHEMA D’ATTACCO 4- 3-3 Durante la diretta di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Zdeněk Zeman, l’allenatore di tante squadre di di Serie A e B, tra cui Napoli e Pescara, che ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo l’avvio di stagione di Insigne. Ecco quanto evidenziato:

“Ogni allenatore deve fare il modulo che preferisce, ma bisogna seguire comunque le qualità dei calciatori. Io penso che Insigne sia fondamentale nel 4-3-3. Lui è il mio pupillo, è uno dei pochi che sa fare l’uno contro uno, gli assist e che fa i gol pure, solo che adesso non è il suo periodo migliore. Non so se stava male o aveva problemi di testa, per cui non so se era giusto che andasse i tribuna o meno.

Per la lotta scudetto? Oggi dico la Juventus poi domani non si sa, con l’inter ha fatto la migliore partita dell’anno e si vedono che quando vogliono ce la fanno, accade sempre così”.