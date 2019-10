Rottura tra il rapper americano Sean Diddy Combs e la compagna Lori Harvey, lontani i giorni felici in costiera amalfitana

Il rapper americano Sean Diddy Combs, noto come Puff Daddy, la scorsa estate si era regalato una vacanza romantica in costiera amalfitana insieme alla compagna Lori Harvey e si era anche arrivati ad ipotizzare l’arrivo di un bebè per la coppia. Tutto sembrava una bella favola d’amore ma, a quanto pare, il lieto fine non c’è stato perché alcune fonti ipotizzano che Sean e Lori si siano lasciati. Sembra, infatti, che il rapper si sia dichiarato single. Probabilmente la loro è una decisione definitiva ma chissà se un’altra fuga in costiera non riuscirebbe a far riaccendere l’amore e la passione tra i due.