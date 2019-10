Rossoneri fuori dalla coppa di … rigori

Contro la Turris resta la soddisfazione di una prestazione maiuscola con ben 6 calciatori “under” in campo dal primo minuto.

Redazione – I rigori sono stati fatali ai rossoneri che sono fuori dalla Coppa Italia contro la Turris, dopo che i tempi regolamentari erano finiti in parità.

Sul campo “amico”, il San Michele di Gragnano, la Turris, che momentaneamente ha lo stadio Liguori utilizzabile solo per gli allenamenti, ha passato il turno ai calci di rigore ai danni di un Sorrento che nonostante la formazione rimaneggiata, con ben 6 calciatori “under” in campo dal primo minuto, ha ben figurato.

La squadra della Costiera non ha tirato i remi in barca, anzi ha ben remato passando anche in vantaggio in un match che fino al 15’ era ancorato sulla parità ad occhiali, anche se il corallino Simonetti all’11’ ci prova, ma la palla è larga.

Il Sorrento si fa vivo al 18’ con La Monica e la sfera è fuori, non quella respinta da Semertzidis al corallino Sowe che si presenta solo davanti a lui al 23’, dopo che i difensori costieri giocano la sfera nella propria area e lui la conquista. Il pari ad occhiali resiste, ma dopo che al 31’ Franco serve Celiento che non centra lo specchio, esso viene schiodato grazie ad un calcio di rigore trasformato da Herrera che batte Lonce con una palla alta, sulla sua sinistra.

Il primo tempo si chiude così, con i corallini che non pungono nei sedici metri finali, mentre i “rivoluzionati” rossoneri sornioni sbloccano la situazione.

La ripresa vede i corallini entrare con un altro piglio: al 7’ Franco ci prova ma il portiere ospite è vigile, al 10’ arriva il pari dei locali: assist di Longo per Celiento che insacca da posizione defilata con un diagonale. Non c’è da annotare sul taccuino molto, solo che i torresi aumentano il volume di gioco, che viene spezzato da qualche fallo tattico. La gara si fa equilibrata, iniziano i cambi che cercano di dare qualcosa in più alle contendenti, la rete di Esposito L viene annullata per fuorigioco al 23’, il finale riserva un Sorrento che da il tutto per tutto.

Al 45’ De Rosa colpisce la traversa con un destro al volo al controbalzo dal limite, al 47’ la punizione dal limite di Bonanno sfila di poco oltre la trasversale, ed infine dopo sessanta secondi il destro dal limite di Herrera e respinto da Lonce che vola nel set a togliere le ragnatele.

Al triplice fischio si va direttamente ai calci di rigore, per la Turris vanno a segno: Aliperta, Riccio, Di Nunzio, e Forte, Celiento se lo fa parare; per il Sorrento realizzano: Herrera, Bonanno, mentre Cacace e La Monica se lo fanno parare.

COPPA ITALIA – SERIE D – TRENTADUESIMI – GARA 30

TURRIS – SORRENTO 1-1 / 5-3 dcr

Goals: 39′pt Herrera (S, rig); 10′st Celiento (T)

Rigori: Turris: Aliperta, Riccio, Di Nunzio, e Forte, Celiento se lo fa parare

Sorrento: Herrera, Bonanno, mentre Cacace e La Monica se lo fanno parare.

Turris: Lonoce; Franco (29′st Aliperta 6), Sowe (1′st Da Dalt), Prevete (21′st Forte), Celiento, Liguoro, Di Nunzio, Riccio, Simonetti (1′st Fabiano), Del Prete (1′st Longo), Esempio.

A disp: Cefariello, Esposito G, Di Dato, De Simone. Allen: Francesco Fabiano.

Sorrento: Semertzidis, Cesarano (23′st Peluzzi), Esposito L, Vodopivec, Masullo (35’st Cacace)

Fusco, Bozzaotre (16′st De Rosa), La Monica, Cassata (29′st Vitale), Herrera, Gargiulo (20′ st Bonanno).

A disp. Stinga, Raimondi, Cinque, Figliolia. Allen: Vincenzo Maiuri.

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido.

Assistenti: Mirko Librale (Roma 2) – Alessandro Rastelli (Ostia Lido).

Ammoniti: pt – 25′ Liguoro (T), 45′ Bozzaotre (S).

Note: giornata variabile, erba artificiale buona.

Recupero: 1’pt e 5’s

GiSpa