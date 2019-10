Romeo e Giulietta non sono morti e vivono a Napoli

Se Giulietta e Romeo non fossero morti che tipo di coppia sarebbero stati da anziani? Se lo sono chiesti sorridendo Salvatore Caruso e Antonia Grande che al NEST oggi, 27 ottobre 2019, alle ore 18.00 andranno in scena con la loro personale reinterpretazione della vita in vecchiaia dei due sfortunati amanti veronesi con: “Romeo e Giulietta non sono morti e ‘o ddoce de vase se facette pietra e tufo”, pièce teatrale che apre la stagione teatrale del cartellone “Lasciati sedurre dal Teatro”. Alla regia ha collaborato Rosario Giglio, ai testi invece Linda Dalisi, di Filly Esposito i costumi, la scenografia è firmata da Massimo Staich.

info www.compagniateatronest.it

Luigi De Rosa