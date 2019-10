Roma,ecco chi comanda

Stavolta Fonseca va in cerca di coincidenze: la sua speranza è che il ritorno in panchina in campionato – davanti a 45.000 spettatori – vada di pari passo con il ritorno alla vittoria che manca ormai da cinque partite, coppa inclusa. È vero che la Roma, divorata dal vortice degli infortuni, in questo lasso di tempo non ha neppure mai perso, ma quattro pareggi consecutivi hanno complicato il cammino: dal 2011/12, la prima stagione dell’era americana, la Roma non partiva così piano in campionato, soli 13 punti in 8 giornate. Il girone di Europa League, falsato dal rigore inventato dall’arbitro Collum, è diventato difficile da domare. E all’Olimpico, dove stasera si esibisce il nuovo Milan di Pioli, Fonseca ha battuto soltanto il Sassuolo e il Basaksehir, aspettando quindi da 37 giorni di calare il tris. In questo caso poi, oltre all’avversario che si vuole rilanciare dopo il cambio di allenatore, pesano le condizioni fisiche generali della squadra, provata dalla battaglia nel fango contro il Borussia finita con la beffa di Collum.

MOVIMENTI. Per sua sfortuna, anche essendo l’assertore più convinto del turnover, Fonseca può inventare ben poco visto che gli indisponibili sono sempre otto: «C’è chi ha giocato più del solito, tipo Pastore, ma in questo momento non sono nelle condizioni di ruotare i giocatori. Le soluzioni sono poche. E’ possibile quindi che Mancini resterà a centrocampo, dove ha fatto molto bene in Europa League. Non vedo la necessità di modificare l’assetto. Tra l’altro giocando in questa maniera Veretout è più pericoloso in fase offensiva». Preannuncia il debutto da titolare di Perotti («Non so se potrà reggere tutti i 90 minuti ma è pronto) e teme le difficoltà dello sforzo: «Contro il Borussia, dati alla mano, abbiamo corso più che mai, per giunta su un campo pesante. Il Milan ha invece il vantaggio di giocare dopo una settimana libera da impegni». Non è proprio un dettaglio, in effetti.

difesa. La Roma poi come spesso capita fa discutere anche indirettamente. In un momento complicato Fonseca scende in campo a difesa di Zaniolo, a caccia del primo gol in campionato: «Non ho sentito cosa ha detto Capello (sembra una bugia strategica, ndr) ma so che dal primo giorno in cui ho conosciuto Nicolò, ho scoperto un esempio di professionalità, dedizione e volontà. Deve continuare a crescere ma tutti noi della Roma crediamo immensamente nelle sue capacità. Zaniolo ha un talento straordinario».

TESTA. Nelle ultime ore, più che sui test tattici, si è soffermato su aspetti psicologici: «La serata di coppa non è stata felice a causa di quella decisione arbitrale infausta. Ma ormai non possiamo cambiare il passato, dobbiamo concentrarci sulle prossime partite per rendere migliore il futuro. Questo è l’approccio giusto».

SORPRESA. Preferisce non commentare i primi allenamenti diegli svincolati Rodwell e Buchel, che la Roma sta valutando in prospettiva di un eventuale tesseramento («Ne parliamo se e quando saranno ufficialmente nostri») mentre applaude Daniel Fuzato, il terzo portiere che è stato convocato dalla nazionale brasiliana: «Sono sincero, è stata una sorpresa per me. Ma è un motivo d’orgoglio e soddisfazione per il nostro staff».