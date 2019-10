Roma sconvolta per Luca Sacchi, 24enne ucciso per difendere la fidanzata dai ladri La palestra, i motori e soprattutto lei. Non aveva occhi che per Anastasiya, da quasi cinque anni. Al massimo, Luca Sacchi si concedeva un fuga sulla moto da cross, altra sua passione, con il fratello minore Federico. All’Appio Latino li ricordano sempre insieme, con un piccolo cane a far loro compagnia. Una coppia affiatata, abitavano vicini, lei occasionalmente baby sitter e lui che oltre a occuparsi della gestione di alcuni appartamenti di famiglia, insegnava arti marziali in una palestra in via della Caffarelletta.

Belli, innamorati. Lui aveva un fisico scolpito e un animo semplice. «Era genuino, riservato», ricorda una personal in un’altra palestra della zona che lui frequentava. Praticava il Calistenics, un tipo particolare di allenamento.

Amava l’aria aperta, la Caffarella, dove spesso andava a esercitarsi. Figlio di ristoratori, il padre Alfonso è titolare della Taverna Le Coppelle aveva frequentato l’istituto Santa Maria, poi il Kennedy. «Era tranquillo, una persona buona», ripetono gli amici chiusi a riccio nel dolore. Non si danno pace. «Un’esecuzione, anzi peggio. Assurdo morire così». Sono tanti arrivano senza sosta all’ospedale San Giovanni, a confortare i familiari di Luca e Anastasiya. «Le hanno ucciso l’uomo della sua vita davanti agli occhi…».

«Amore mio» e «Mio dolce e unico amore» così già nel 2015 a scorrere la loro bacheca fb pubblica si scambiavano effusioni on line. Luca aveva solo 24 anni. Social quanto basta, condivideva spesso i post del leader della Lega Matteo Salvini, comunque si diceva a favore della legittima difesa. Sul suo profilo Facebook tanti post contro le aggressioni subite da soggetti più deboli, controllori di bus, commercianti. S’indignava Luca, poi con leggerezza si rincuorava postando immagini e video di cani, gatti, corse di moto Gp.

LA SERATA

Anche l’altra sera lui e Anastasiya erano stati in disparte in via Franco Bartoloni. Lei ex studentessa dell’Augusto, era entrata nel pub solo per prendere due bottigliette d’acqua. Gli amici erano sparpagliati lungo la via, a ridosso della Caffarella, dove la mattina giocano i bambini dentro una scuola materna. Una serata tranquilla. Poi l’aggressione alla ragazza, Luca che reagisce, lo sparo, lui immobile in una pozza di sangue, lei che gli stringe il viso, gli lega una felpa intorno alla testa. Resterà a terra in lacrime, le mani insanguinate sul marciapiedi quando l’ambulanza porterà via Luca, c’è il fratello di lui Federico, che ha chiamato i soccorsi, anche il padre accorre in moto, ma il figlio è già andato via.

Una famiglia distrutta correrà al suo capezzale. La nonna trova ogni tanto la forza di parlare, in lacrime. «Era amico, figlio, confidente, mi diceva sai nonna le ho comprato le scarpe…Che schifo, me lo hanno ammazzato. Stava lì fuori in santa pace, come faccio ora, come faccio…».

IL MALORE DELLA MAMMA

Alla notizia della morte cerebrale, la famiglia di Luca Sacchi ha dato l’autorizzazione all’espianto degli organi. Cala il silenzio nel reparto, chi veglia sulla mamma e il fratello, che hanno avuto un malore, chi su Anastasiya. La giovane di origini ucraine non si dà pace. Stesa sulle sedie, si lascia andare alla disperazione. Tutta colpa di quello zaino, tutta colpa di una rapina, gli amici la consolano, ora pretendono solo, tutti, giustizia per Luca.

Raffaella Troili