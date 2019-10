Roma, l’autista del bus carica il suo scooter a bordo e fa scendere i passeggeri: la scena incredibile sul 982

L’autista dell’autobus fa scendere tutti i passeggeri, carica il suo maxi-scooter a bordo e riparte: accade a Roma, secondo quanto denunciato da Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape), con tanto di foto a corredo. Una scena incredibile quanto assurda, avvenuta a bordo della linea 982 della Roma Tpl, una delle compagnie di trasporto pubblico locale della Capitale. Leggo ha parlato con la signora che ha denunciato l’accaduto a Sidoli e alla sua associazione fornendo le immagini dell’episodio. La signora, che preferisce mantenere l’anonimato, ha fornito una descrizione particolareggiata di quanto avventuo nel pomeriggio di venerdì a Monteverde a Roma. «Un autista della linea bus 982 ha fatto scendere tutti i passeggeri seduti al capolinea Stazione Quattro Venti perchè doveva caricare il suo maxi-scooter, un Honda Silver Wing 400», racconta Sidoli in una nota. «È accaduto alle ore 17 – aggiunge – Il mezzo è ripartito con lo stesso autista alla guida che aveva appena caricato il ciclomotore. I passeggeri, dopo aver atteso circa 10 minuti la partenza del mezzo pubblico, sono stati costretti a scendere e prendere un altro mezzo di trasporto».

ATAC: LINEA NON GESTITA DA NOI Dal canto suo Atac, in relazione alla vicenda, ha specificato che la linea 982 non è gestita dall’azienda ma da altro operatore: «In relazione a notizie di stampa che parlano di comportamenti censurabili adottati da un autista della linea 982 che vengono attribuiti ad Atac, l’azienda precisa che la linea 982 non è gestita da Atac ma da altro operatore», si legge in un comunicato ufficiale da parte dell’azienda di trasporti principale di Roma.«L’AUTISTA ERA AGITATO E DICEVA: “L’AUTOBUS NON PARTE”». «L’autista dell’autobus in stato di agitazione ha liquidato le persone che si trovavano a bordo con un laconico ‘l’autobus non parte’ indicando l’uscita per poi occuparsi unicamente del suo due ruote. Il mezzo pubblico è poi ripartito nel senso di marcia della fermata, direzione viale dei Quattro Venti», si legge ancora nella nota di Sidoli. «È una vergogna indecente che ferisce il trasporto pubblico. Le scale mobili rotte, i roghi ai bus, i guasti. Roma non riesce a offrire, a chi decide di usare i mezzi pubblici, un decente livello di servizio. Per il sindaco Virginia Raggi va tutto bene, ma è evidente a tutti i cittadini che a non funzionare, è la struttura tecnica e la selezione personale in Atac. Auspichiamo che l’azienda per la mobilità avvii in tempi celeri un’indagine interna per fare luce su questa grave interruzione di pubblico servizio».

