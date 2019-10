Noi di Positanonews saremo presenti nelle figure di Giuseppe Di Martino, Brunella Mazzacano e altri collaboratori.

Presenti anche diversi sindaci della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina: ci saranno Lorenzo Balduccelli, sindaco di Massa Lubrense; Michele De Lucia, sindaco di Positano; Giovanni Di Martino, sindaco di Praiano; Daniele Milano, sindaco di Amalfi.

“La sfida per l’inclusione” vede al centro del discorso il futuro delle persone con disabilità. L’evento ha avuto inizio da pochi minuti presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, dove la nostra redazione non poteva mancare. Questo perché in oltre 12 anni di attività online, Positanonews ha sempre riservato uno spazio speciale per i più deboli, per chi si sente meno tutelato dalle istituzioni, o comunque per chi abbia cercato un aiuto da parte nostra.

All’evento, che ricordiamo prevede l’intervento di Salvatore Cimmino, ideatore del progetto, interverranno figure illustri come Giovanni Malagò, presidente del Coni, Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Eugenio Guglielmelli, prorettore e professore di bioingegneria della riabilitazione, valutazione e gestione delle tecnologie biomediche dell’università Campus bio-medico di Roma, Giorgio Marrapodi, direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Ma non è tutto. Il convengo prevede, infatti, il saluto di Roberto Fico, Presidente della Camera dei deputati, oltre che i saluti introduttivi di Umberto Buratti, Deputato, Lisa Noja, Deputata. Prevista anche la Proiezione del video “A nuoto nei mari del globo”. A moderare il tutto il giornalista Carlo Fontana. Sarà un momento fondamentale per discutere e rendere visibili tematiche molto sentite dalle persone con disabilità del nostro Paese, come per esempio la Progettazione Universale, che dovrebbe rendere la nostra società accessibile e vivibile, oppure l’assenza dei PEBA, (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche).