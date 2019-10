A Roma è boom di visite ai rinoceronti bianchi

Roma, Bioparco. 4 ottobre 2019. Si chiamano Thomas e Kibo. Hanno circa 3 anni d’età e provengono da giardini zoologici del Nord Europa del circuito EAZA (l’Associazione europea Zoo e Acquari). Sono rinoceronti bianchi, esemplari a rischio di estinzione, che sono stati accolti al Bioparco di Roma. I due animali hanno a disposizione una nuova area di oltre 2.600 mq in cui è stata ricostruita un’ambientazione di savana africana, con piante per lo più di origine sudafricana. I rinoceronti sono assenti dal Giardino zoologico della Capitale da venti anni. L’arrivo si inscrive all’interno del programma di conservazione internazionale (EEP: Eaza ex situ program) per scongiurare l’estinzione di questi magnifici animali. Il Bioparco di Roma contribuirà economicamente al progetto promosso dall’associazione internazionale “Save the Rhino”, impegnata nella salvaguardia dei rinoceronti in natura. I due maschi del Bioparco appartengono alla sottospecie meridionale di rinoceronte bianco perché quella settentrionale è praticamente estinta in natura dal 2007: ne sopravvivono soltanto quattro esemplari, trasferiti di recente da una riserva in Kenya ad uno zoo della Repubblica Ceca, con la speranza che possano riprodursi e salvare così questa sottospecie.

info e prenotazioni su: www.bioparco.it