Roma. Autobus contro albero, sequestrato cellulare ad autista Un autobus di linea si è schiantato contro un albero a Roma: a bordo c’erano numerosi passeggeri. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno ventinove feriti, ma i numeri sono in continuo aggiornamento. Sono stati i passanti che hanno assistito alla scena a dare l’allarme: sul posto, in pochissimo tempo, sono giunte le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale del Gruppo Cassia. Attualmente non è ancora chiara la dinamica del sinistro né si sa se ci siano altri veicoli coinvolti. Sarà la polizia locale, ascoltando le testimonianze e facendo i rilievi del caso, a stabilire cosa sia successo questa mattina e come mai l’autista abbia perso il controllo del mezzo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino su via Cassia, all’incrocio con via Oriolo: a finire contro l’albero, un mezzo della linea 301. In un video diffuso sui social, si vede chiaramente il mezzo bloccato contro l’albero, mentre i passeggeri camminano intorno all’autobus increduli per quanto avvenuto. Per motivi ancora da accertare l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada: resta da accertare l’eventuale responsabilità di altri conducenti