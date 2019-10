Rivoluzione vegana, anche a Napoli in vendita salsicce che non hanno mai visto i maiali

Napoli – Anche nella città partenopea da oggi è possibile acquistare salsicce della Beyond Meat, hanno sapore e gusto incredibilmente simile alla carne ma sono realizzate ricavando le proteine dai legumi, il colore rosato invece dalle barbabietole, infine i grassi vegetali e gli aromi naturali rendono gustosa anche questa sausage che non ha nulla a che fare con i maiali. I progotti Beyong non contengono ogm, soia, ormoni o antibiotici e sono privi di colesterolo e glutine. La Beyond Food è una startup californiana che vede fra i suoi maggiori investitori Bill Gates e Leonardo Di Caprio.