Il ritorno nelle sale cinematografiche di Edward Norton, ormai di casa in Costiera

Edward Norton, ormai molto apprezzato in Costiera dove trascorre la maggior parte delle vacanze, sta per uscire nuovamente al cinema. Ecco il trailer del film in uscita il 7 settembre.

Norton è considerato uno dei migliori attori della sua generazione. Nel 1996 partì subito forte con Schegge di paura: un ruolo complicato per cui fu scelto, sconosciuto, in mezzo ad altri duemila attori, e per cui finì candidato all’Oscar. Poi una serie di ottimi film in pochi anni, quasi sempre con ruoli difficili e drammatici: Larry Flint, American History X (e altra nomination all’Oscar poi vinto da Roberto Benigni), Fight Club e La 25ª ora, uscito nel 2002. Nel frattempo un po’ di film meno noti, qualche film sbagliato, due film con Wes Anderson, un film della Marvel e nel 2014 un film di nuovo al livello dei suoi migliori: Birdman, di Alejandro González Iñárritu, con candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista.

Norton è conosciuto in Costiera per gli innumerevoli viaggi che ha effettuato dalle nostre parti. Ora, in vista del nuovo film in uscita il 7 settembre, avrà probabilmente ritrovato la sua ispirazione cinematografica proprio nei nostri luoghi.

L’attore hollywoodiano si può definire proprio di casa in Costiera, anche grazie all’amicizia che lo lega alla famiglia Palumbo di Ravello. Ogni estate da almeno 3 anni, infatti, Norton trascorre qualche settimana di vacanza in Costiera Amalfitana, tra Amalfi, Positano e Ravello, attirato anche da un’eccellente gastronomia.