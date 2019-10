Rishi Kapoor, un grande attore indiano con grandi valori

Positano (SA) – Ha lasciato da poco la costiera amalfitana, dopo aver visitato Positano e Capri l’attore e regista indianto Rishi Kapoor, uno degli artisti più apprezzati del panorama cinematografico bollywoodiano. Rishi Kapoor, figlio a sua volta del regista Raj Kapoor famoso a Bombay negli anni Settanta, ha continuato il lavoro paterno seguendone stile e contenuti proponendo un cinema dove la violenza, il razzismo e l’insulto non trovano spazio. Il suo discorso cinematico è orientato alla costruzione di armonia e sentimento, che riflettono il clima familiare che circonda l’artista sessantasettenne, che in questo caso vede come protagonisti indiscussi la moglie Neetu Singh, attrice anche lei, e i figli Ranbir e Riddhima. Ci piace ricordare Rishi Kapoor per la sua personale lotta al cancro che è riuscito a sconfiggere dopo alcuni trapianti di midollo osseo, come lui stesso ha dichiarato al “Deccan Chronicle”, nel 2018 grazie a Dio, alla sua famiglia e al sostegno dei suoi tanti ammiratori.

a cura di Luigi De Rosa

(la foto degli attori Rishi Kapoor e Neetu Singh a Capri è tratta dal web)