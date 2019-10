Riscontrate diverse criticità e disagi all’asilo nido comunale “G. Benzoni” del Capo di Sorrento

Sorrento. Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una nota al Sindaco di Sorrento al Segretario Generale, al Datore di Lavoro ed all’Avvocato comunale denunciando criticità e disagi all’asilo nido “G. Benzoni” del Capo di Sorrento. La segnalazione è stata inviata anche i genitori dei bambini ed individua le cause del presunto disservizio creatosi in seguito al nuovo bando 2019/2020 chiedendo “laddove emerga una inadempienza contrattuale di intervenire con la massima determinazione ed urgenza per garantire il normale funzionamento dell’asilo”. La struttura comunale è gestita dalla cooperativa Prisma, che si è aggiudicata la gara, e le criticità sono state denunciate proprio dalle stesse operatrici comunali che integrano il personale della cooperativa le quali – in una lettera-denuncia indirizzata al sindaco, alla Segretaria comunale ed alle organizzazioni sindacali – parlano addirittura di “discontinuità didattica educativa”, aggiungendo “di essersi trovate a far fronte a cambiamenti radicali nell’organizzazione e svolgimento del servizio ”. Le educatrici comunali hanno sottolineato come siano venuti meno i cardini su cui era strutturata tutta l’organizzazione del Nido, in particolare l’istituzione del doppio turno per sezione sperimentato e collaudato da decenni che permette di ottenere una continuità educativa e un approccio alla relazione/conoscenza del bambino anche in assenza di una delle operatrici di sezione. Viene, altresì, evidenziato come “l’attuale organizzazione gestionale presenta grave carenze organizzative del servizio comunale che negli anni passati ha sempre ottenuto risultati eccellenti”. La situazione che si vive, quindi, genera forti disagi alle operatrici e, di conseguenza, anche ai bambini che dovrebbero invece sperimentare una realtà di tipo familiare essendo in un’età molto delicata ed importante per la loro crescita. Si spera che al più presto si intervenga per porre fine alle criticità presenti restituendo una situazione ottimale per i piccoli e per le loro famiglie.