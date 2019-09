RIFLESSIONI E RASSEGNA STAMPA CONVOCATI DEL NAPOLI PER LA CHAMPIONS CONTRO IL GENK

LE NOTIZIE DAI PERIODCI WEB NAPOLETANI

MANOLAS GOLEADOR

Sembrava volesse farlo a tutti costi. Lo aveva trovato e il Var glielo ha negato, ma giustamente. Ci ha riprovato ed è riuscito ad esultare. Kostas Manolas è un goleador aggiunto. Ha già segnato due reti con la maglia del Napoli. Una con la Juventus allo Stadium e una ieri col Brescia. Sfiorandone altre ripetutamente. Il greco è un pericolo costante per le difese avversarie. Aveva sfiorato il gol già col Cagliari in almeno due circostanze. Ogni corner sembra essere una sentenza. La sua è una vera e propria specialità. Eppure le statistiche dicono tutt’altro.

RECORD EGUAGLIATO – Con due gol Manolas ha già eguagliato il suo record di gol in un singolo campionato di Serie A. Ci era riuscito per due stagioni con la maglia della Roma. Non illuda la rete col Barcellona che regalò ai giallorossi la semifinale Champions. Manolas è uno specialista dei gol su palla inattiva (ma anche sui calci di punizione) eppure non è mai riuscito a segnarne tanti in un solo anno. Questo sembra essere quello giusto. Due in sei partite sono un’ottima media.

VALORE AGGIUNTO – Il Napoli esulta perché, storicamente, non ha mai avuto difensori goleador. Koulibaly lo è stato due anni fa con cinque reti. Una famosa: quella allo Stadium con la Juve. Ma nelle altre stagioni, come l’ultima, il centrale senegalese si è sempre fermato a due gol in un solo campionato. Anche Albiol, che Manolas ha sostituito, non era uno specialista dei gol. Il suo record con la maglia del Napoli sono le tre reti siglate due anni fa.

DIFENSORI GOLEADOR – Oltre a Manolas ha già segnato anche Di Lorenzo. Che è arrivato a Napoli per sostituire Hysaj che in quattro anni non è mai riuscito a far gol. Tre firme dai difensori a settembre. Una cosa insolita, per il Napoli. Lo scorso anno la prima rete di un difensore arrivò a dicembre. Il vento è cambiato: Manolas e Di Lorenzo hanno cambiato volto alla difesa donandole un tocco in più in zona realizzativa. Ancelotti ringrazia.

Napoli, Fabian Ruiz perde troppi palloni? Il parere di Di Canio

Tra coloro che pensano che la strada per la reale consacrazione del centrocampista spagnolo sia ancora lunga figura Paolo Di Canio, che si è espresso a riguardo durante Sky Calcio Club allargando il discorso anche un grande ex giocatore degli Azzurri: “Il Napoli meritava di vincere, ma il Brescia poteva pareggiarla alla fine. Secondo me con l’addio di Albiol la squadra di Ancelotti ha perso qualità nell’uscita dal basso. A centrocampo Allan non ha pensiero e Fabian Ruiz perde ancora tanti palloni. Il Napoli attacca in massa, però sui contropiedi rischia sempre troppo”.

UFFICIALE – I convocati di Ancelotti per la trasferta a Genk: c’è Manolas, out Maksimovic

A SORPRESA

HISAY rimane a Napoli ad allenarsi info all’ultimo momento