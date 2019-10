Report Hotel 2019: Capri risulta la località di mare più costosa in Italia, anche Positano in classifica

Il nuovo Report Hotel 2019 di World Capital, in collaborazione con Nomisma, vede la città di Positano nella classifica dei luoghi di vacanza super lusso con la cifra di 253.000 euro per camera nelle strutture a 3 stelle. Ma la località di mare più costosa risulta essere l’isola di Capri con un costo immobiliare per camera pari a 991.000 euro per i 5 stelle e 343.000 euro per i 4 stelle. In classifica troviamo anche Portofino, Lido di Venezia e Cesenatico per il Nord Italia e Forte dei Marmi per il Centro. Relativamente alle località di mare a registrare il punteggio maggiore di potenzialità turistica è la Riviera Romagnola, seguita dal litorale campano, dalla costiera amalfitana e dal Cilento.