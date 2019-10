Il regista amalfitano Vincenzo Alfieri torna al Cinema: ecco “Gli uomini d’oro”

Torna al Cinema l’attore e regista Vincenzo Alfieri. Originario di Amalfi, Alfieri ha diretto “Gli uomini d’oro”, un noir ispirato ad una storia di cronaca reale e che uscirà nelle sale italiane il prossimo 7 novembre.

Di seguito la trama:

Ambientato nella Torino del 1996, vede protagonista Luigi (Giampaolo Morelli), impiegato postale con la passione per il lusso e le belle donne, che ha sempre sognato la baby pensione e una vita in vacanza in Costa Rica. Quando il sogno si dissolve scopre di essere disposto a tutto, persino a rapinare il furgone portavalori che guida tutti i giorni, perché la svolta della vita è proprio lì, alle sue spalle e il confine fra l’impiegato modello e il criminale è veramente sottile. Anche se dovrà rinunciare ad Anna (Matilde Gioli), la seducente ragazza incontrata in una notte sfrenata. Un colpo grosso, un piano perfetto. Niente armi. Niente sangue.

Un disegno criminale per cui avrà bisogno dell’aiuto del suo migliore amico Luciano (Giuseppe Ragone), ex postino quarantenne insoddisfatto, e soprattutto dell’ambiguo collega Alvise (Fabio De Luigi), tutto casa e famiglia e con una vita apparentemente senza scosse. Nella banda anche un ex pugile, il Lupo (Edoardo Leo), tutto muscoli e poche parole, legato a Gina (Mariela Garriga), una donna forse troppo bella e forte per lui, e a Boutique (Gian Marco Tognazzi), un couturier d’alta moda con un’insospettabile doppia vita.

Alfieri ha cominciato ben presto a scrivere sceneggiature e a sviluppare interesse per la regia. Ha realizzato giovanissimo così alcuni piccoli cortometraggi ancora ventenne. Oltre che in Italia, ha studiato recitazione e regia a New York e a Los Angeles.

Si è laureato in Economia e successivamente anche in Scienze Politiche. Dopo una carriera già avviata come attore, ha intrapreso quella da regista, dirigendo la web serie Forse sono io, che ottiene un buon riscontro sul web, tanto da essere successivamente trasmessa su MTV, diventando così una delle poche web serie ad essere poi destinate al pubblico televisivo. Lo nota poi la Ford, che gli affida la campagna pubblicitaria della nuova Ford Ka per il web e nel 2014 dirige il corto fantascientifico Memories, che vince numerosi premi.

Questo il trailer del film: