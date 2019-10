Ravello, Secondo Amalfitano: “Sarete ancora più fieri di me”

Tanta stima e affetto sta giungendo in queste ore a Secondo Amalfitano, dopo la notizia della sospensione dalla direzione di Villa Rufolo, da parte del commissario straordinario della Fondazione Ravello, Mauro Felicori. Amalfitano ha affidato un messaggio di ringraziamento alla propria bacheca Facebook, ribadendo come sempre il proprio amore incondizionato per la Città della Musica.

“Avverto il bisogno di rivolgere un pensiero di gratitudine sentito e commosso alla valanga di persone che mi stanno raggiungendo con ogni mezzo per attestarmi affetto, vicinanza e riconoscenza. A voi tutti dico: GRAZIE! Sarete ancora più fieri di me.

Ai pochissimi sparuti denigratori che manifestano con le loro azioni il loro malessere interiore e la loro pochezza intellettiva ed umana, dico: nel corso del 2018 ho dovuto affrontare 2 interventi chirurgici a Roma e Milano, 2 mesi di radioterapia quotidiana a Napoli, controlli e accertamenti frequenti che neppure ho contato, qualcuno ha finanche gioito senza sottacerlo; diversi non se ne saranno accorti perché COMPLESSIVAMENTE MI SONO ASSENTATO DAL LAVORO SOLO PER CIRCA 15 giorni; orbene dico a voi quello che dicevo ai miei amici medici straordinari che dal Columbus-Gemelli di Roma, allo IEO di Milano per fine al Pascale di Napoli mi dicevano RIPOSATI E STAI TRANQUILLO: il mio riposo e la mia tranquillità sono il vedere la Mia RAVELLO vivere bene; vedere i meravigliosi giardini di Villa Rufolo sempre più splendenti e rigogliosi; ricevere gli attestati di persone e personalità fantastiche e gigantesche; produrre ogni sforzo per la terra che amo più di qualsiasi altro luogo al mondo.

Non so qual è il riposo e la tranquillità che può far stare bene invidiosi, cattivi e rancorosi ad oltranza che non si fermano neppure davanti a malattie e attacchi infondati. Non lo so e non voglio saperlo perché appartiene di sicuro al demonio e al male.

Io continuerò a godere estasiandomi nella bellezza di RAVELLO.”