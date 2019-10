Ravello, Costa d’ Amalfi. Una chiara presa di posizione questa dell’amministrazione del sindaco Salvatore Di Martino a proposito dei recenti atti del commissario della Fondazione Ravello Mauro Felicori , commissario nominato da Napoli dalla Regione Campania per adempiere a dei compiti che non ha portato a termine, con un mandato di ben sei mesi rinnovato quasi in automatico, con attacchi anche da altri sindaci della Costiera amalfitana, come quello di Positano Michele De Lucia, per interventi poco attinenti col territorio, e alla fine con un provvedimento che ha lasciato stupefatti molti, quale la sospensione del direttore di Villa Rufolo Secondo Amafitano. Questo è il comunicato che ci arriva da Palazzo Tolla dopo la delibera di Giunta adottata ieri.

“RAVELLO RIVENDICA RISPETTO E IL RUOLO CHE LE COMPETE”.

È questa la sintesi della delibera adottata ieri dalla Giunta Comunale, un atto politico che aveva visto l’imprimatur dell’intero gruppo di maggioranza, mai così granitico e compatto, su una vicenda che sta segnando profondamente la nostra comunità che si sente totalmente estraniata da un processo che invece le spetta per storia, per Diritto, ma in specie per riconoscenza a quello che Ravello ha rappresentato per la Costiera Amalfitana e per la Campania da decenni.

L’atto politico passa in rassegna gli atti fondamentali degli ultimi 10 mesi di un commissariamento voluto e rivendicato dall’Amministrazione Comunale, proprio per dare una svolta rapida e vigorosa ad una stagnazione innescata dalla passata Amministrazione Comunale che si era avventurata sulla strada dei personalismi e della litigiosità che avevano portato allo stallo la prestigiosa istituzione FONDAZIONE RAVELLO.

Purtroppo si è dovuto registrare che l’arrivo del Commissario, nonostante per mandato di nomina avrebbe dovuto in breve tempo curare l’ORDINARIO e ripristinare la governabilità della Fondazione anche abbozzando un’ipotesi statutaria che potesse portare finalmente all’accorpamento gestionale dei 3 beni storici di Ravello, Villa Rufolo, Villa Episcopio e Auditorium Niemeyer ha determinatol’immobilismo più totale .

Eloquente è stata la mancata sinergia con il Comune di Ravello, Ente Socio Fondatore e Proprietario di un bene da conferire alla Fondazione, l’ostracismo nel comunicare e trasmettere atti richiesti e mai avuti, il non averealcun tipo di notizia sull’attività posto in essere.

A tale silenzio si è contrapposta una gestione delle attività straordinarie, non prevista né dovuta, che definire fallimentare è quasi eufemistico: un Festival fra i più costosi della storia; spese di gestione elevatissime con le due impennate di ben 100.000,00 euro all’anno per il Commissario e altrettanti per il Segretario Generale; una mancanza assoluta di atmosfera festivaliera e di coinvolgimento del Paese; una disattenzione totale alle indicazioni politiche-strategiche del Comune di RAVELLO pure trasmesse a suo tempo al Commissario; finanche la rimozione di una straordinaria “galleria di immagini storica” oggetto di attenzione e ammirazione da parte del mondo, quasi una sorta di damnatio memoriae per cancellare le tracce di un passato forse troppo ingombrante per qualcuno.

RAVELLO merita e pretende rispetto, lo pretendono i nostri antenati che qui hanno operato, lo meritano i nostri padri che ci hanno consegnato una perla che il mondo ci invidia, lo si deve ai tanti Ravellesi che con onestà e competenza quotidianamente lavorano per tenerne alto il nome.

La Giunta Comunale e il Gruppo di Maggioranza che la sostiene hanno ritenuto che fosse l’ora di far sentire i tocchi della campana della nostra cattedrale e dire STOP.

Il Sindaco

Salvatore Di Martino