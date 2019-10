Ravello. Post virale di Secondo Amalfitano: “Basta fango”

Riportiamo il post virale pubblicato da Secondo Amalfitano sul suo profilo Facebook:

Leggo che monta sui social e sulla stampa pseudocorretta e libera, in un crescendo rossiniano, una polemica che mette al centro i personalismi, l’odio e la disinformazione. Buttare tutto in “caciara” è gioco vecchio e squallido; mi permetto di ricordare a tutti che si sta parlando non di questioni politiche e beghe fra comari, ma si sta parlando di LAVORO – DIGNITÀ – MORALITÀ, si sta parlando di persone, di esseri umani, delle loro famiglie, della loro salute psicofisica e della loro vita.

L’appello che rivolgo ai tanti che mi stimano e mi stanno dimostrando vicinanza, è quello di non cadere nelle trappole sottese da ciarlatani e seminatori di odio; il tempo darà ragione e merito a me è a quanti in me hanno creduto; non è un presagio né una promessa; è la certezza che prima dimostrerò, e poi farò digerire a quanti hanno avuto un ruolo sia pure di soli guastatori e avvelenatori d’aria.

Purtroppo dobbiamo convivere con chi non ha altro da offrire alla nostra terra se non altro odio e altre lacerazioni; aspettate fiduciosi che torni il sereno e non commettiamo l’errore di sorprenderci e amareggiarci delle cose, purtroppo scontate; sarebbe come se, alzando la tavoletta del water, mostrassimo sorpresa e nausea nello scoprire che ci sono escrementi.

Confido nell’intelligenza di tutti e anche nell’affetto che state mostrando per me. Vi abbraccio tutti e ciascuno.