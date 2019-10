Ravello. Lutto per Salvatore Imperato. Il cordoglio dell’amministrazione Di Martino. Sulla pagina facebook del Comune della cittadina della Costiera amalfitana il messaggio

Il Sindaco, interprete dei sentimenti dell’intera Amministrazione e dei dipendenti, in servizio ed in congedo, del Comune di Ravello, partecipa con profondo cordoglio al dolore della famiglia Imperato – Romano, per la perdita del caro

SALVATORE IMPERATO

già dipendente del Comune di Ravello, ricordandone il diligente servizio prestato ed il suo forte legame con la Città, che ha goduto delle sue doti di affabilità e cordialità.