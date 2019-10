Ravello. L’Università di Salerno in difesa di Secondo Amalfitano

L’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Ingegneria Civile, ha fatto pervenire, in data odierna, al Sindaco di Ravello, al Commissario ed al Presidente della Fondazione Ravello, l’allegata nota, a firma del prof. Ing. Salvatore Barba, con la quale si pone in evidenza il lavoro svolto dal Direttore di Villa Rufolo negli ultimi tre anni.

Detta nota termina con un appello “non permettere di stroncare un progetto che,viaggiando sulle gambe di uomini, potrebbe miseramente naufragare, privando Villa Rufolo, Ravello, la Campania di un futuro ancora più roseo del presente già eccellente.”

Quanto innanzi testimonia la bontà del percorso intrapreso, dal quale non arretreremo di un millimetro, nell’esclusivo interesse della nostra collettività.

Ai soliti ciarlatani, leoni da tastiera*,che non perdono occasione per offendere e per denigrare il lavoro degli altri diciamo:

FARE SCIACALLAGGIO POLITICO SU VICENDE CHE RIGUARDANO UN LAVORATORE DIMOSTRA SOLO LA CATTIVERIA CHE ALBERGA NEL LORO CUORI!

*Leone da tastiera è un’espressione dispregiativa e sarcastica del gergo di Internet usata per riferirsi a utenti del Web che scrivono in modo aggressivo, talora insultando, offendendo, screditando o minacciando altri utenti. L’espressione fa riferimento al fatto che tali comportamenti sono agevolati dal senso di deresponsabilizzazione.

Qui la nota dell’ Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Ingegneria Civile