Ravello, incidente in Via Boccaccio: arrivata sul posto l’ambulanza. Un auto mentre stava per immettersi sul largo è stata tamponata sulla fiancata. Subito dopo l’incidente sono stati allertati i soccorsi, con l’ambulanza del 118 giunta prontamente sul posto per tradurre il ferito all’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione. Numerosi passanti si sono fermati in strada, con conseguente rallentamento del traffico veicolare, gestito dalla polizia municipale, sopraggiunta sul luogo del sinistro per i rilievi del caso. Seguiranno aggiornamenti.