Ravello guasto ad autobus per Civita. Traffico deviato per Chiunzi

Anteprima . Ravello, Costiera amalfitana . Guasto ad autobus sulla strada da Amalfi in località Civita. Traffico in tilt e le auto le stanno deviando per il valico di chiunzi. Seguiranno aggiornamenti

Ad essersi guastato è un autobus della SITA che da Scala stava dirigendosi ad Atrani e Amalfi portando gli studenti a scuola. Sul posto pronta la polizia municipale. Non è la prima volta che succede, sotto accusa i mezzi obsoleti della società.

Di primo acchito, secondo i meccanici giunti sul posto, sembrerebbe impossibile una riparazione sul posto; pertanto, come si può evincere dalla foto in basso, si tenta di far giungere un carro attrezzi per portare l’autobus in officina. L’intervento è molto difficoltoso ed è necessario farlo in tempi ristretti in modo da poter ristabilire il normale flusso veicolare.