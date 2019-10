Ravello. Gli operatori turistici scrivono a De Luca, un macigno su Felicori. “Chiediamo RISPETTO verso la nostra storia e il nostro lavoro!”

Ravello, Costiera amalfitana. Un vero e proprio macigno sul commissario della Fondazione Ravello Mauro Felicori che continua il suo operato , considerato da “podestà”, secondo il sindaco Salvatore Di Martino, puntando a sostituire anche il direttore di Villa Rufolo Secondo Amalfitano con un provvedimento inaudito. Ma una sessantina di operatori turistici vanno oltre, chiedono rispetto verso la storia e il lavoro della città. A Ravello guarda anche la Costa d’ Amalfi e il territorio circostante, è preoccupante questa “invasione” che potrebbe estendersi come una logica che calpesta le autonomie locali e le comunità tutte del circondario. Ravello si ribella.

Lettera aperta al Presidente della Giunta Regionale della Campania

On.le Vincenzo De Luca

La Giunta Comunale di Ravello con una delibera ripresa anche dalla stampa, ha rivendicato il rispetto per una collettività che nei secoli ha dimostrato di saper gestire il suo territorio facendolo diventare una delle perle di cui l’Italia mena vanto nel mondo.

I sottoscritti operatori economici di Ravello si riconoscono in quella rivendicazione e chiedono a chi di competenza di attivarsi immediatamente per riconoscere a questa comunità la dignità che le compete e le spetta.

Oggi i Ravellesi si sentono vittima di atteggiamenti, scelte e comportamenti che non condividono e che stanno segnando la nostra comunità come non mai; la Fondazione Ravello sta vivendo in uno stato confusionale totale: chi ne è stato il padre fondatore sta vivendo momenti drammatici solo per aver profuso ogni energia per riportare la nostra Villa Rufolo ai fasti dell’Ottocento che la fecero definire “il Giardino incantato di Klingsor” da Richard Wagner; il festival più antico d’Italia ha vissuto una stagione ignorata dai turisti e dai Ravellesi, mai così distanti dagli eventi incolori che si sono susseguiti nell’oblio complessivo; finanche la passerella storica degli ultimi 17 anni dei manifesti che turisti e visitatori di Ravello quotidianamente ammiravano sotto il tunnel di Piazza Duomo è stata spazzata via con una decisione verticistica neppure definibile; mai nessuno dei presidenti e commissari che pure si sono alternati nei diciassette anni di vita della Fondazione, ha avuto atteggiamenti così ostili alla nostra collettività, culminati attraverso un indice puntato immotivatamente contro una pietra miliare della nostra storia recente, che dopo una vita integerrima segnata da successi, è stato additato al mondo come l’ultimo degli sprovveduti e incompetenti.

I sottoscritti, in nome di tutto quanto esposto, chiedono che sia restituito al più presto a Ravello quello che i nostri padri si sono guadagnati e che noi quotidianamente cerchiamo di conservare ed esaltare con il duro e onesto lavoro: il RISPETTO! Lo chiedono in nome non solo del passato, ma anche del presente, che il mondo ci riconosce e che tutti devono avere verso Ravello, come ospiti corretti sempre benvenuti, e non come invasori dominatori.

Ravello Ottobre 2019

Firmato da circa sessanta Imprese soprattutto turistiche e commerciali