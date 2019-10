Ravello. Fulmine colpisce la Cattedrale, ecco cosa è successo

Fulmine in piena notte si abbatte sulla cattedrale di Ravello danneggiando il tamburo sulla facciata. La scarica elettrica ha danneggiato molti apparati nell’area circostante. Danni anche agli apparati informatici di Villa Rufolo. Purtroppo la cattedrale oltre ad attirare miglia di turisti da tutto il mondo, attira anche le scariche elettriche, anche questa notte, come in passato, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco prontamente intervenuti per verificare la portata dei danni e ripulire la facciata dai calcinacci pericolanti. Sul posto anche i carabinieri del nucleo operativo di Amalfi. Ora ci sono i sopralluoghi, vi aggiorneremo