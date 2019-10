dagli inviati di Positanonews, video foto e interviste.

Sabato 12 ottobre

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

Direttore Nicola Samale

Sergej Vasil’evič Rachmaninov

Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in Fa diesis minore, op.1

Pianista: Giovanna Basile

Concerto per pianoforte e orchestra n.2 in Do minore, op.18

Pianista: Alessandro Amendola

Ingresso libero